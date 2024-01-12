Вихваляв путіна та розповсюджував кремлівську пропаганду: харків’янину загрожує 5 років ув’язнення

Прихильником комуністичних ідей радянського союзу та нинішньої імперської російської ідеології з Харкова публікував дописи на підтримку дій держави-агресорки. Починаючи з квітня минулого року, чоловік поширював у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» публікації, у яких учасники так званої «СВО» були представлені визволителями українського народу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік вихваляв президента рф, публікував наративи кремлівської пропаганди про так звану «денацифікацію» українського народу та закликав «не сопротивляться благим намерениям россии и ее армии».

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Наразі чоловік має нагоду поділитися своїми поглядами з суддями – справу слухатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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