За сутки — 133 заболевших и 14 умерших: статистика по коронавирусу в Харьковской области

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 133 случая заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 118 из них – жители Харьковского района (110 – города Харькова).

11 заболевших – жители Чугуевского, 2 – Красноградского, по 1 – Купянского и Изюмского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 241 136 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 172 летальных случая – за минувшие сутки умерли 14 заболевших.

При этом 224 974 заболевших уже выздоровели (+ 435 за сутки), 9 990 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 316 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 92 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 18.