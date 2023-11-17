Заробив на переселенцях 80 тис. грн: псевдоволонтер з Харкова постане перед судом

Київською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 34-річного чоловіка за фактом шахрайства.

Слідством встановлено, що харків‘янин, побачивши пароль від особистої сторінки своєї знайомої у соціальній мережі Facebook, запам’ятав його та вирішив використати її профіль у власних цілях, повідомляє прокуратура Харківській області.

Зайшовши на сторінку, він розмістив від її імені оголошення щодо перевезення осіб з деокупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.

Пропонував ділок довезти людей до країн Євросоюзу або до більш безпечних регіонів нашої держави.

Потерпілими від дій обвинуваченого стали 19 людей з Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей України. Встиг ділок заробити близько 80 тисяч гривень.

Люди, в надії врятувати своє життя, направляли йому гроші на картку, після чого харків‘янин блокував їх.

Нині чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Київському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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