Зеленський подякував харківському «Кракену» за міцність і результативність

16 жовтня у своєму щоденному вечірньому відеозверненні Президент Зеленський подякував 110-й окремій механізованій бригаді, «Сімдесятдевʼятці» ДШВ, артилеристам 55-ї бригади. Відзначив Президент також десантників 82-ї окремої бригади та воїнів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.

Окремо Зеленський звернувся до бійців харківського підрозділу «Кракен».

«І окремо – наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність і результативність! Слава всім нашим воїнам!»

16 жовтня Президент підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами.

«За увесь час цієї війни – повномасштабної – уже більш ніж 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це дійсно повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обов’язково», – відзначив Зеленський.

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