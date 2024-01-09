Зухвалий напад на кафе: двоє харків’ян отримали по 7 років за ґратами

Двоє харків’ян, які раніше неодноразово притягались до кримінальної відповідальності, продовжили порушувати закон. Переважну частину злочинів чоловіки вчиняли окремо, проте одного разу об’єднали зусилля та скоїли розбійний напад на співробітників харківського кафе.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так, на початку лютого 2019 року 32-річний та 44-річний зловмисники відпочивали в закладі, вживаючи алкогольні напої. Після значної кількості випитого, чоловікам спало на думку «окупити» посиденьки і ще й підзаробити зверху. При собі зловмисники мали ніж і молоток – діставши ці інструменти з сумок, чоловіки увірвались на кухню кафе. Погрожуючи, вони стали вимагати від співробітників, які там працювали, віддати гроші. Заволодівши таким чином чужим майном, зловмисники втекли з місця злочину.

Крім того, обидва чоловіки промишляли шахрайством. Упродовж 2018-2019 років вони звертались до своїх знайомих з проханням позичити телефон під різними приводами. Отримавши гаджет, втікали з місця події, а потім перепродавали телефони.

32-річний зловмисник також вчиняв розбійні напади на перехожих і крадіжки. Переважно його здобиччю ставали телефони, ювелірні вироби і готівка.

Ще одна злочинна схема, за якою діяв чоловік, полягала у використанні підроблених паспортів. Вклеївши в оригінали чужих документів свою фотокартку, він брав у пунктах велопрокату велосипеди, оформлюючи їх на підроблені паспорти. Після отримання транспорту вже назад його не повертав.

Маючи одразу декілька фейкових документів, чоловік отримав змогу «прокрутити» цю схему багато разів. Коли ж зловмисника було викрито, він пояснив, що всі чужі паспорти просто «знайшов».

Під час судового розгляду порушники закону визнали вину у повному обсязі. Їх обох визнано винними у шахрайстві і розбої (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України), а 32-річного зловмисника — ще у крадіжці та використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 185, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у низці злочинів та призначив їм покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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