В Харьковском зоопарке мишки начинают впадать в зимний сон

Крепкий минус и снег четко намекнули харьковским мишкам: пора засыпать. Поэтому в экспозиции «Тропа тигра» сейчас царит настоящая зима, потому как шесть бурых и три гималайских медведя, хорошенько обустроив берлоги, понемногу зарывают свои носы в солому, укладываются спать.

Александр Головчанский, заведующий зоологической частью

У нас есть победители – это самка гималайского медведя Бубочка, которая одна из первых начинает закладываться в спячку. Она начинает заносить себе там солому, листья, готовить гнездышко себе. И Матвей — бурый медведь, который первый начал рыть берлогу в вольере, пришлось его раньше закладывать.

Чего не скажешь о самке бурого медведя Маше — та всегда, говорит пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло, засыпает неохотно. Хотя, как и все пушистые, ответственно готовится к зимнему сну — мастерит уютную берлогу и наедает жирок. Ведь к зиме рацион медведям усиливают, и косолапые с избытком смакуют сезонные овощи, фрукты, мясо, рыба, хлеб, каши и молочные продукты.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Під час зимового сну організм ведмедя економно витрачає жирові накопичення до настання весни. Тварина не втрачає пильності, її легко розбудити. Тому, аби зайвий раз не турбувати пухнастих сонь, співробітники зоопарку дотримуються режиму максимальної тиші поблизу зимових апартаментів.

Впрочем, продолжительность сна медведей, говорит Александр Головчанский, зависит не только от тишины.

Александр Головчанский, заведующий зоологической частью

Ну, в первую очередь, от жировки медведя, насколько он набрал массу подходящую для этого сна. Во-вторых, от температуры окружающей среды, потому что если температура будет все-таки теплая, ну, это будет способствовать более раннему выходу из зимнего сна медведя.

Поэтому сейчас сон у косолапых не слишком крепкий, говорят в зоосаде, потому что погода переменчива.