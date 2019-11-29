Опубликован приговор нардепу Богданцу, судимому за жестокое избиение

В Сети появился текст приговора народному депутату от партии Слуга народа Андрею Богданцу, который избил прохожего в ходе уличного конфликта, о чем сообщается в пятницу, 29 ноября, в Telegram-канале Темный рыцарь.

"Богданец объясняет свою судимость случайностью, связанной с конфликтом на дороге "из-за того, что я воевал". Почитайте приговор. Для разнообразия", - говорится в подписи к приговору.

В приговоре, в частности, идет речь о том, что в результате избиения Богданцом потерпевший получил множественные переломы, сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг.

Действия Богданца следствием квалифицировались как нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Отметим, в Telegram-канале также указывается, что у Богданца якобы была еще одна судимость до командировки в АТО.