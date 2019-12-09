Встреча "нормандской четверки": онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встречаются сегодня, 9 декабря, в Париже на саммите "нормандской четверки".

Об этом накануне сообщила представитель Германии Ульрике Деммер.

Перед заседанием "нормандской четверки" запланированы двусторонние встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент России планирует провести двусторонние встречи со всеми участниками "нормандской четверки".

"(Планируем, - ред.) осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом (Франции Эмманюэлем, - ред.) Макроном, и с канцлером ФРГ (Ангелой, - ред.) Меркель, и с президентом Украины (Владимиром, - ред.) Зеленским", - сообщил Песков.

По данным источников российских СМИ, встреча может состояться после переговоров "нормандской четверки".

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на "нормандской встрече" в Париже 9 декабря выдвинет условия для переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Сам Зеленский накануне встречи рассказал, что на саммите планируется обсудить возвращение военнопленных, вывод всех боевиков и проведение местных выборов.