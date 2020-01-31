Возле села на Харьковщине нашли более двух десятков гранат и минометные мины

31 января 2020 г. 10:08
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На Харьковщине за сутки пиротехники ГСЧС разминировали более трех десятков боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

30 января пиротехническая группа спасателей проводила разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в лесополосе неподалеку от села Парижское Суданского сельского совета Первомайского района области.

Всего специалисты обезвредили 31 найденный боеприпас.

Среди них были 23 гранаты РПГ-40, 5 минометных мин и 3 артснаряда разного калибра.

 

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