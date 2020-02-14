Доллар и евро подешевели: свежий курс от НБУ

14 февраля 2020 г. 10:00
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Национальный банк Украины на пятницу, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,48 грн/долл., что на 2 копейки выше предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте НБУ, гривня выросла к доллару после падения на 8 копеек. Официальный курс гривни к евро на пятницу, 14 февраля, установлен на уровне 26,59 грн/евро, что на 13 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщалось, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро. В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.
 

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