Харьковскому патрульному, который во время погони ранил человека, избрали меру пресечения

Харьковскому патрульному, который 13 февраля применил табельное оружие для остановки транспортного средства и ранил человека, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней.

Такое решение было сегодня принято в Октябрьском районном суде Полтавы, сообщил пресс-секретарь ГБР Украины Александр Билка.

Напомним, в полицию поступило сообщение о том, что 13 февраля ночью в селе Хролы Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль «Subaru», водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.

Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни полицейского.

Полицейский произвел три выстрела с целью остановки транспортного средства, однако автомобиль скрылся.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который скрывался от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также ГБР в г. Полтава по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Если патрульный действительно превысил полномочия, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.