Балашовский мост и Московский проспект. Когда там закончат ремонт и откроют движение?

Транспорт сейчас расположен над наиболее нагруженными конструкциями, наиболее опасными — это железобетонные арки пролетом 14 метров, которые были возведены в 1914 году. Они закрыты, нам открыли доступ, где сейчас и проводятся замеры.

Вот эти два трамвая и столько же тягачей сейчас задействованы в испытаниях Балашовского путепровода. Речь идет, говорит Олег Калмыков о статических испытаниях на нагрузку, и динамических на колебания.

Реконструкцию моста затеяли еще в апреле, сначала было полное обследование. И уже в июле - приступили к строительству, поэтому движение по мосту перекрыли. На сегодня, уверяет доцент кафедры строительных конструкций, все работы закончены. В первую очередь речь идет о замене асфальтового покрытия, которое пришло в полную негодность и реконструкцию трамвайных путей.

Олег Калмыков, доцент кафедры строительных конструкций ХНУГХ им. Бекетова

Нагрузка, которую сейчас приложили к путепроводу, составляет 108 тонн, что соответствует нагрузке НК-100. Путепровод полностью подтвердил свою прочность, значит, нет никаких нарицаний на строительство, на новые конструкции возведенные. Вполне реально его завтра открыть для пользования. Я могу сказать Вам как водитель с уверенностью, что открытие этого моста, конечно же, разгрузит наш город.

Директор Департамента по делам информации и связей с общественностью городского совета Юрий Сидоренко на момент подготовки сюжета в эфир на своей странице в Фейсбук сделал публикацию, где сообщил, что движение автомобилей по мосту откроют уже сегодня, а в воскресенье возобновят движение трамваи.

А вот еще один участок - затяжная реконструкция, которая добавляет неудобств как водителям, так и пешеходам. Здесь к работе на Московском проспекте подрядчик взялся еще в мае, сначала в мэрии обещали восстановить движение транспорта 1 сентября, но работы до сих пор продолжаются. В разных частях улицы - копают, трамбуют или кладут асфальт.

Команда Вадима, например прокладывает кабели.

Вадим, рабочий

- Конкретно мы связисты, мы делаем, с кабелями работаем. Связь, интернет, телефон, телевидение. - А коли плануєте закінчити всі роботи по своїй частині? - Ну, где-то к концу года. Ну, асфальт положат раньше.

А этот мужчина на камеру представиться не захотел, но именно на него указывали как на руководителя на данном участке.

- Коли плануєте закінчити всі роботи на цій ділянці? - На цій ділянці? - Ну, взагалі ось це все. Відкрити дорогу, пустити автівки. - Я точно не могу вам сказать, примерно месяц, может полтора, все зависит еще от трамваев и от погодных условий. Если мороза не будет, даст возможность класть асфальт, положим асфальт.

По словам главы харьковских патрульных, пока в городе ситуация с пробками несколько стабилизировалась, но все же перерытые участки добавляют водителям мороки. И при необходимости в часы пик в самых загруженных местах патрульные выставляют регулировщиков. Алена Стрижак, нач. Управления патрульной полиции в Хар. обл.

Коли в нас є десь навантаження у потоці транспортному, або стається якесь ДТП, ми зазвичай намагаємось точечно приїхати і його трошечки розгрузити. Тобто такого, щоб систематичний характер, тотальні пробки у Харкові, у нас такої ситуації немає, але згідно потоків і згідно ремонтних робіт - я думаю, скоріш за все, доцільно буде прокоментувати це Департаменту інфраструктури.

Но вот в мэрии в течение дня так и не рассказали, сколько сейчас дорог в городе перекрыто в частности, из-за ремонтных работ Харьковских тепловых сетей, "Водоканала" и реконструкций на дорогах.