16 месяцев в режиме ожидания. Суд назначил рассмотрение дела Штепы

Рассмотрение дела в отношении Нели Штепы в Орджоникидзевском суде не могли начать больше, чем год. Штепу обвиняют по двум статьям Уголовного Кодекса: в посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы. Задержали ее еще в 2014-м году, объявили подозрение и взяли под стражу. Правда, потом выпустили. Дело направляли уже в 5 харьковских судов. В последнем, Орджоникидзевском, снова будут слушать сначала. Накануне, 22 октября, все участники процесса собрались на подготовительное заседание. А уже 23-го представители Фемиды, выйдя из совещательной комнаты, решили: обвинительный акт соответствует нормам, следовательно, дело назначили к рассмотрению.

Елена Глибко, председательствующая судья:

Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно Штепи обвинувального акту підсудного Орджонікідзевському районному суду міста Харкова підстав для його закриття чи повернення обвинувального акту до прокуратури не вбачається. Обвинувальний акт відповідає вимогам КПК України. Колегія суддів вважає за можливе призначити судовий розгляд.

Сама Штепа от общения с журналистами накануне отказалась, на следующий день в суд не явилась. Однако ни она, ни ее защитники по поводу начала рассмотрения дела возражений не имели.

Дмитрий Марченко, адвокат Нели Штепы:

Вона на похованні близького родича сьогодні, цього, я вважаю, достатньо вагома причина відсутності. Позиция защиты, что уже 5 лет длится заседание, пора уже принимать какое-то решение. Об этом мы сказали вчера, сегодня назначили к рассмотрению по сути данное уголовное производство.

Елена Кравченко, прокурор по делу:

Сподіваємось, що будемо рухатись вже ми кудись в цій справі. Оскільки протягом тривалого часу не можна було розпочати з причин хвороби, неявки учасників процесу. Наразі розпочали.

Из-за отсутствия обвиняемой и двух ее адвокатов, заседание решили продолжить 21 ноября.