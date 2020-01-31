2020/2021-й объявлен Годом математического образования в Украине.

Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ХОГА.

«Последние 5 лет для всего образовательного сообщества было очевидно, что в Украине углубляется проблема с доступом к качественному математическому образованию. У нас есть замечательные результаты по международным олимпиадам, и в этом – огромная заслуга наших учителей, но, к сожалению, большинство детей начали терять мотивацию к обучению. Очевидно, что года недостаточно, чтобы исправить все проблемы с нашим математическим образованием. Но мы можем внедрить наиболее насущные и нужные нашим детям и педагогам новации, а также закрепить мысль о том, что математика нужна всем, потому что она – наша ежедневная успешная жизнь в современном мире», – отметила Министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она добавила, что не менее важная задача – создание сообщества учителей, управленцев, бизнеса и экспертов, которые вместе будут работать над продвижением математического образования независимо от дат Года математики или политических изменений.

Своим указом Президент поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий Года математического образования в Украине.

Документ обязательно должен предусматривать:

- внедрение в обучение современных практико-ориентированных основ, в том числе с использованием ресурсов PISA, повышение качества учебно-методического обеспечения изучения математики, в частности, учебников и учебных пособий по математике;

- разработка электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся, применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности;

- создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин, в частности, с применением эффективных технологий формирования и развития математической компетентности учащихся с учетом лучших отечественных и международных практик, изучение и внедрение опыта государств, которые демонстрируют высокие показатели по математической компетентности по результатам международного исследования качества образования PISA;

- создание условий для повышения мотивации соискателей образования по успешному овладению математическими знаниями и навыками, их применению в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни;

- создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учеников, которые нуждаются в дополнительной поддержке в освоении предмета;

- обеспечение надлежащей организации введения с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике;

- проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов;

- расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в частности, через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях внешкольного образования, проведение летних математических школ для учащихся и учителей;

- содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек.