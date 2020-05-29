28 новых случаев заболевания и одна смерть: ситуация с коронавирусом на Харьковщине за последние сутки

29 мая 2020 г. 16:58
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За последние сутки в области лабораторно зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Боровского, Нововодолажского, Первомайского, Печенежского, Харьковского районов. Кроме того, врачи зафиксировали одну смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
По его данным, госпитализированы с COVID-19 230 человек (из них в реанимации 5 человек в кислородной маске), 357 на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 185 человек, 68 - на самоизоляции.
"К сожалению, умер 1 человек - 72-летний харьковчанин", - написал Кучер.
За весь период фиксации в области зарегистрировано 1706 случаев подозрения на COVID-19 (+50 за последние сутки), из них:
  • 1011 случаев подтверждено;
  • 442 подозрения опровергнут;
  • 381 человек выздоровел;
  • 43 человека умерли.

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