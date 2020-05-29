28 новых случаев заболевания и одна смерть: ситуация с коронавирусом на Харьковщине за последние сутки

За последние сутки в области лабораторно зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Боровского, Нововодолажского, Первомайского, Печенежского, Харьковского районов. Кроме того, врачи зафиксировали одну смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

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По его данным, госпитализированы с COVID-19 230 человек (из них в реанимации 5 человек в кислородной маске), 357 на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 185 человек, 68 - на самоизоляции.

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"К сожалению, умер 1 человек - 72-летний харьковчанин", - написал Кучер.

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За весь период фиксации в области зарегистрировано 1706 случаев подозрения на COVID-19 (+50 за последние сутки), из них: