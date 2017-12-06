33 поврежденных терминала системы "E-Тicket" в Харькове: полиция открыла уголовное производство

В течение нескольких дней вандалы повредили 33 терминала для приобретения и пополнения единого электронного билета. Фото с первыми изувеченными устройствами на остановках общественного транспорта появились в социальных сетях еще в первый день внедрения новой системы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Залитые монтажной пеной, зубной пастой и клеем терминалы либо полностью вышли из строя, либо работают частично, например, на проспекте Науки в некоторых поврежденных устройствах можно только пополнить карту, приобрести её – невозможно.

Маргарита:

Ну вообще изначально, я читала, что с 1 числа терминалы будут работать, а я пришла, и там уже что-то кто-то повредил. Если честно, непонятно, почему, люди либо не хотят, либо... Не знаю почему так.

Вероніка:

Ну да, конечно, будут неудобства. А смысл вообще всего этого? Вообще не понимаю, людям делать нечего, если честно.

Харьковчане жалуются на изувеченные терминалы по всему городу и возмущены неудобствами из-за невозможности купить новую пластиковую карту или же пополнить её на остановках общественного транспорта.

Владимир:

Естесственно, задержится внедрение, это плохо, потому что единый билет, все-таки интереснее, потому что можешь просто купив, ездить во всех видах транспорта. Это и удобно, и экономично.

Екатерина:

Ну, конечно, естесственно, если человеку удобно, допустим, в каких-то районах определенных, то, естесственно, будет как-то трудность.

По предварительным подсчетам, сообщали раньше в мэрии, убытки составили свыше полумиллиона гривен. Тем временем, в горсовете отмечают - из более трех десятков поврежденных устройств в данный момент пока отремонтированы только 3, восстановительные работы временно приостановили. Правоохранители рассказывают, сейчас проводится сбор информации и вещественных доказательств. По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье «Умышленное повреждение имущества».