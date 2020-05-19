«7 километров - 55 минут», - реконструкция Московского проспекта остановила дороги Харькова

С самого утра на основных магистралях Харькова страшные пробки.

Наихудшая ситуация, по словам водителей, была на Московском проспекте, проспекте Гагарина, улице Шевченко и Полтавском Шляхе.

Вадим, водитель

Пробки везде, особенно, вот, по Академика Павлова, утром в районе метро «Барабашово», в районе 15-й больницы, в районе улицы Шевченко. Ехал через Батицкого, мимо Халтурина, пробки сумасшедшие в ту сторону, ехать к «Академика Павлова» - вообще не проедешь. В три ряда машины едут - пробки сумасшедшие.

Водители возмущены: в то время, как не работает подземка и количество автомобилей в городе и так зашкаливает, городская власть взялась за реконструкцию части Московского проспекта.

Владимир, водитель

Я сегодня ехал по Шевченко с Северной Салтовки, 7 километров - 55 минут. Ну, дорога стоит, всё, всё загружено. Везде всё, Московский перекрытый. Все сюда рванули - всё забито.

Подрядчик, который приступил к выполнению работ, уверяет: только поступило указание начать ремонт - дорожные работники приступили к работам, разговоров относительно отсрочки не было.

Сергей Белёвцев, инженер ООО "Дорожно-строительная компания Профит"

- Вони були заплановані заздалегідь, що саме цього дня почнуться? - Заздалегідь. - Чому не можна було перенести, вважаючи, що підземка закрита, дуже багато автівок? - Я не могу вам ответить на эти вопросы, я не владею этой информацией. - Чи було б критично, якщо б цю реконструкцію перенесли, ну хоча б на тиждень? - За срок я вам не могу ничего сказать, я всего лишь исполняю.

Работы на этом участке дороги планируются значительные, а закончить их, по словам Сергея, должны в сентябре.

По информации «Харьковского антикоррупционного центра», реконструкцию проводят по результатам двух тендеров. На ремонт трамвайного переезда от улицы Молочной и улицы Плехановской планируют потратить 39,5 млн.грн, а на часть Московского проспекта от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого -145,5 млн.грн . Сейчас здесь уже начали демонтировать старые бордюры, потому как дорогу в некоторых местах планируют расширить.

Сергей, дорожный работник

Будем копать корыто, всё это, асфальт будем заново перекладывать, полностью будет всё меняться, рельсы будут меняться, ливневки. Полностью, тротуары то же самое все. Да, жалуются, что пробки, потому что метро закрыто. Пробки на Московском, да.

У моста Чигирина в первой половине дня - сплошной хаос, здесь даже поставили регулировщиков, но даже с их помощью машины едва избегают столкновений. Горожане не понимают, почему в мэрии не захотели дождаться хотя бы открытия метрополитена, чтобы люди могли хоть как-то передвигаться по городу.

Владимир, велосипедист

Думаю, що зараз це не варто робити, зараз дуже тяжке становище у місті з транспортом, людині навіть не можливо добратись до роботи. Я вважаю, це не доцільно зараз робити. Сьогодні дуже завантажений шлях у всьому місті.

В то же время директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко по телефону сообщил новостям АТН, что из-за карантина работы на Московском проспекте и так оттягивали, насколько могли. Но есть определенные сроки и сезон дорожных работ, поэтому, чтобы уложиться в сроки и не упустить хорошие погодные условия, приступили к реконструкции именно сейчас.