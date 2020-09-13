Акции протеста в Беларуси: в субботу - больше сотни задержанных

На акциях протеста в Беларуси в минувшую субботу были задержаны 114 человек.

Об этом сообщает МВД республики в воскресенье.

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что общее число участников акций не превысило 1700 человек.

В Минске, отмечают в министерстве, протестную акцию в районе площади Свободы посетили около 100 человек.

"Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта", - заявили в ведомстве.

Между тем в проправительственных акциях, по заявлению МВД, приняли более 50 тысяч человек.