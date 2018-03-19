Акция протеста посреди Московского проспекта. Что заставило предпринимателей собраться и перекрыть автодорогу?

Девять утра. На Московском проспекте напротив станции метро Индустриальная огромная пробка - стоят легковые машины, грузовики, маршрутки и троллейбусы. Все из-за пикета, который работники местного рынка устроили непосредственно на пешеходном переходе.

Работу! Работу! Работу ...

На проезжую часть вышли около двухсот торговцев и реализаторов. Предприниматели утверждают, администрация рынка и местные власти заставляют их платить бешеные деньги за реконструкцию торговых мест. Тех, кто не хочет принимать участие в реконструкции рынка, оставляют без работы.

Александра Шевченко, предприниматель

Нас поставили в известность, что через 30 календарных дней закрывается рынок на реконструкцию. Для того, чтобы остаться и иметь право первоочередной аренды, а не покупка земли, не покупка киоска, просто право первоочередной аренды, нам предлагают заплатить от четыреста тысяч гривен с каждого предпринимателя. Четыреста, шестьсот и восемьсот тысяч гривен просто за то, чтобы иметь возможность снять киоск. У нас не имеется таких средств в наличии. Для того, чтобы иметь возможность снять киоск, нужно продать квартиру.

Однако сочувствие торговцы не вызвали - водители и пассажиры, которые застряли в пробке возмущены такой формой протеста.

Роман, водитель троллейбуса по маршруту №43

Троллейбусы пропускали бы, спецмашины, а остальное пускай бы перекрывали.- Не пропускают? – Нет, конечно, стоим. Уже больше часа стоим.

Юрий, водитель фуры

Буду ждать, потому что никак. Здесь я не проеду, сам могу перекрыть всю дорогу. - А на сколько задержались уже? – Ну, час стою уже.

Наиболее возмущенные водители готовы идти напролом, от драк останавливают правоохранители.

Анатолий Куксов, зам. нач. Индустриального ОП г. Харькова

Митинг несанкционированный, заявки не было. И перекрывать трассу - это не митинг, это просто нахождение на пешеходном переходе. Поэтому участники будут привлечены к административной ответственности, если сейчас не покинут данную территрию

Под давлением правоохранителей торговцы ушли с дороги, не дождавшись тех, ради кого проводили пикет - руководства рынка.

По словам участников акции, с ними администрация разговаривает исключительно в форме ультиматума. Они хотя и соглашаются с тем, что рынок действительно нуждается в реконструкции и санитарные условия хорошо бы улучшить. Однако, настаивают, что осуществлять это надо постепенно, а все расчеты сделать прозрачными.

Ирина Курская, реализатор

Это не представители рынка, нас выгоняют власти нашего города. Приехал господин Медведев и сказал, чтобы до 15 апреля мы покинули территорию нашего рынка или принесли по 420 тысяч гривен за киоски, которые будут по 12 квадратных метров. Рынок действительно не соответствует ни санитарным нормам, ни каким-то там этическим. Мы хотим, чтобы это была поэтапная реконструкция и экономически обоснованные расчеты.

Руководитель рынка Юрий Медведев, к которому апеллируют участники пикета, не дал никаких комментариев. Хотя новости АТН не только ждали его на месте происшествия, но и обращались в пресс-службу учреждения, и в пресс-службы горсовета.

Ведь Юрий Медведев является действующим депутатом от фракции Возрождение.

Кроме этого, по данным издания "Наши деньги," он является человеком, благодаря которому мэр Харькова получил контроль почти над всеми крупными торговыми площадками города - Центральный рынок, Конный, Алексеевский, Новосалтовский, и теперь рынок у станции метро Индустриальной. И каждый раз реконструкция вызвала возмущение торговцев и заявления о незаконных поборах.