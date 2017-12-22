Акция протеста в Покотиловке. Местные жители протестовали против холода в квартирах

Выйти на акцию протеста жителей Покотиловки вынудило отсутствие тепла в квартирах в декабре. Три недели назад около полусотни граждан перекрыли трассу «Харьков-Симферополь», пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.

Дело в том, что еще летом местные власти решили перевести многоэтажки по централизованному отоплению на автономное газовое. Причина - экономическая целесообразность.

Но всем установить газовое отопление до начала отопительного сезона не успели. Тогда люди вышли на трассу, требуя дать хоть какое-то тепло в доме.

Чиновники работу ускорили, неделю назад отчитались, что из более полутысячи домов без отопления осталось всего 12 квартир, и те пообещали подключить вскоре.

Но тут же отметили - они ускорились не из акции протеста, ее, кстати, уверяет глава райгосадминистрации, проводили вовсе не жители, а сторонники одной из политических сил.

Юрий Раина, председатель Харьковской РГА

Дорогу не перекривали місцеві жителі, а перекривали люди в цивільному, яких привезли двома автобусами.

Но при этом, говорят юристы, именно местные жители уже через несколько дней после пикета получили повестки.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". И теперь пикетчикам грозит до 4 лет лишения свободы.

Причем, говорят адвокаты, среди фигурантов по делу, правда пока в качестве свидетеля, оказалась даже 77-летняя пенсионерка.

Игорь Черняк, юрист

Так она просто выгнала полицейских с криками «я всего лишь боролась за тепло у себя в квартире». И теперь людей, которые вышли против чиновничьего беспредела, вместо того, чтобы разбираться с чиновниками, вместо того, чтобы вызвать мэра города, главу райадминистрации, вместо этого начинают дергать простых людей. И важный момент, о котором никто не говорит - транспортные средства на самом деле пропускались.

Сами жители считают, что начатое расследование является ничем иным, как попыткой отучить селян отстаивать свои права.