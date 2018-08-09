Анаполон (Оксиметалон): инструкция, эффективность применения, курсы и отзывы®

Анаполон 50 - один из самых мощнейших стероидов синтетического типа, которые есть на сегодняшний день. В далеких 60-х годах Оксиметолон (Анаполон) применяли только лишь в направлении медицины для лечения остеопороза. Малокровия и стимулирования у ослабленных больных мышечный рост. Позже препарат потерял свою популярность из-за появления других подобных препаратов, но в спортивном направлении напротив завоевал уважение.

Анаболический индекс у препарата повышенный, а тесто стероидная активность составляет целых 320%, хотя андрогенная приравнивается только лишь к 45%. Анаполон имеет эстрогенный эффект и относится к мощнейшим оральным стероидам (хотя оказывает токсичное действие на печень).

Эффективность применения Анаполон

Принимая Анаполон, можно заметить ряд особенностей, происходящих в организме:

Силовые показатели становятся намного выше. Мышечный рост набирает заметную интенсивность, поскольку Anapolon -эффективный стероид, за курс приема которого спортсмены набирают до 15 кг мышечной массы. Прием Анаполона избавит от болей в суставах, повышая их подвижность, является хорошим стимулятором синовиальной жидкости. Применяя Анаполон 50 с иными анаболиками, действие их становится в несколько раз сильнее.

Курс приема Оксиметалон

Для тех мужчин, которые достигли совершеннолетнего возраста, усиленно занимаются спортом и мечтают о стремительном наборе мышечной массы, Анаполон (Оксиметолон) станет идеальным помощником. Курс использования приравнивается к 6 неделям, но не более, потому как далее эффект теряется. В том случае, если вы новичок в спорте, то достаточно будет принимать стероид месяц. Нужно понимать, что длительное употребление подобного препарата может оказать неприятное воздействие на печень.

Дневная дозировка Анаполон Randall составляет не более 100 мг, а вот увеличение дозы совершенно не даст должного воздействия, поэтому не стоит стараться принимать больше. Для любителей и новичков достаточно будет 50 мг на каждый день. Курс должен быть стабильным, ежедневные повышения дозировки никоим образом не повысят результаты.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с ПКТ по завершению приема стероидного препарата. Например, чтобы восстановить свою тестостероновою секрецию, можно воспользоваться бустерами или же подобными препаратами, которые помогают вырабатывать тестостерон. Кроме того, для повышения результативности Анаполона, можно дополнительно использовать спортпит, соблюдать диету. Данный стероид показывает положительную динамику совместно с Тренболоном и Болденоном, а также в комбинации с Примоболаном и Тестостероном. 17-альфа-алкилированные стероиды не совместимы с Анаполоном и комбинация дает серьезную нагрузку на печень.

Побочные действия Anapolon

Анаполон Randall, как и любой другой препарат стероидной группы, может дать побочные действия. Зачастую это может произойти только при повышенных дозировках, при которых страдает печень. Во время приема у спортсменов наблюдалась гинекомастия, давление высокое, а в некоторых случаях в организме скапливалась жидкость, аппетит снижался, появилась диарея и тошнота.

Отзывы про Анаполон

Хотя препарат и обладает определенной долей токсичности, отзывы о нем совершенно противоположные. Те спортсмены, которые следят за своим режимом питания, полноценным сном, отдыхом и приемом жидкости, не жалуются на болевые ощущения в печенке.

Даже женщины, оставляя отзывы о препарате, говорили, что он подходит и для спортсменок в меньшей дозировке и меньшем курсе приема и показывает неплохие результаты.

Источник: testosteron.com.ua