Аплодисменты, цветы и благодарности. Как отметили свой профессиональный праздник работники социальной сферы?

Аплодисменты, цветы и благодарности получи работники социальной сферы, которые отличились высоким профессионализмом, в день своего профессионального праздника. По личному приглашению городского головы Геннадия Кернеса, праздник посетил и народный депутат Украины Александр Грановский. Политик поздравил виновников торжества и заявил, что намерен отстаивать интересы Харькова на высшем уровне

Александр Грановский, народный депутат Украины

Я искренне надеюсь, что мы идем по другому пути и в скорости мы сможем менять страну, менять город, и вы начнете жить значительно лучше. Уверен, что вы часто слышали нечто подобное и к этим словам можете относиться с известной долей скепсиса и я очень хорошо могу вас понять. Тем не менее, мы за последнее время сделали многое, сделаем еще больше

Для решения проблем горожан уже создан именной благотворительный фонд Александра Грановского. По словам политика, вскоре начнутся встречи с жителями города для определения наиболее актуальных вопросов, требующих решения.

