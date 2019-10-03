Артисты или заложники? Зоозащитники требуют запретить цирковые номера с животными

Слон рядом с детским садом. Кадры, где слон гуляет возле детского учреждения, второй раз за две недели сняли горожане. Люди взволнованы – огромное животное пытается завалить забор. Этот садик расположен рядом с Харьковским цирком, и слона иногда выпускают на прогулку. Между тем зоозащитники настаивают: выступления дрессированных животных в цирке вообще надо запретить.

Так Тич перебирает сено – вытрушивает пыль. Тич – индийский слон, ей 44 года. В Харькове она – на гастролях.

Когда трюк выполняет, каждый раз даешь сахар, нет – сахаром не кормишь

Заставить такого великана делать что-то насильно невозможно, говорит дрессировщик в пятом поколении Кристиан Гертнер

Кристиан Гертнер, дрессировщик (Германия)

Как дрессируешь? Значит, чтобы залез на тумбу, только за корм. Это игра должна быть, тумба должна лежать на конюшне. Залезет, сам залезет когда-то. Чтоб сидел, держишь за хобот. И всегда за корм…

Просторные вольеры и качественная еда – так живут животные в харьковском цирке, рассказывает его директор Алексей Житницкий. А вот куда владельцы и дрессировщики денут животных, если их выступления запретят, непонятно.

Алексей Житницкий, директор Харьковского цирка

Где мы построим для этих животных - а их тысячи - помещения? Это нужно построить какие-то питомники, вольеры - для львов. Кто за ними будет ухаживать, кто это будет проплачивать, мясо – по 7 кг в день на каждого льва или тигра?

Житницкий ссылается на закон об основах государственной экологической политики. Сначала речь шла о пятилетнем переходном периоде, сейчас этот срок может быть существенно сокращен.

Сейчас на манеже продолжается репетиция. Зрительный зал пуст. Он - самый большой в Украине - более 2000 мест.

В харьковском цирке опасаются - если здесь не будет дрессированных животных, эти места так и останутся пустыми. Ведь первое, о чем спрашивают люди, когда звонят в кассы за билетами, будут ли на представлении животные.

Ни в одном из украинских цирков полностью не соблюдают требования о содержании животных. Это - мнение зоозащитницы Марины Сурковой. Например, слону в дополнение к вольеру в полторы сотни квадратов нужен еще бассейн. А транспортировку животных Суркова вообще считает издевательством

Марина Суркова, зоозащитница

В маленьких клітках вони не мають змоги на протязі доби чи двох вилазити розім’яти ноги, тому отак усе життя - в транспорті, в тісній клітці

Зоозащитники разработали собственный законопроект. Под запрет попадут номера со всеми дрессированными животными - домашними и дикими. Он также предусматривает переходный период

Марина Суркова, зоозащитница

Власники,які зараз експлуатують тварин і заробляють на них гроші, зобов’язані їх утримувати. Але, сподіваюсь, за цей перехідний період будуть створені центри реабілітації. І власники зможуть передати на пожиттєве утримання тварин

В цирке предлагают компромисс: установление веб-камер - на манеже и в вольерах. Это для того, чтобы зоозащитники в любой момент через мобильные приложения видели, как обращаются с животными.