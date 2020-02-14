«АВЭК» сам хотел построить дорогу через «Барабашово» - горсовет

В заявлении Харьковского городского совета, размещенном на сайте мэрии, говорится о том, что Концерн «АВЭК и К» в октябре 1997 года сам обращался в горсовет с просьбой о строительстве дороги, соединяющей улицу Шевченко и проспект Юбилейный.

Скан-копии соответсвующих документов также опубликованы на сайте горсовета.

Данная дорога была зарезервирована в Генеральном плане Харькова еще в 1953 году, напомнили в мэрии, отметив, что эта же дорога была внесена в Генеральные планы развития Харькова в 1986, 2004, 2013 и 2019 годах.

"Все вопросы, связанные с законностью строительства дороги от улицы Шевченко до проспекта Юбилейного, находятся в судах и будут решаться в соответствии с действующим законодательством Украины", - сказано в заявлении горсовета.

Напомним, как сообщалось, накануне ночью, 14 февраля, на ТЦ "Барабашово" предприниматели возвели баррикады, чтобы помешать пробивке данной дороги через рынок.