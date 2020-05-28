Авто "утонули", а пешеходы пересели на лодки. В Харькове после ливня затопило несколько улиц

Ни пройти, ни проехать. Разве что переплыть на лодке. После утреннего ливня часть улиц Харькова больше напоминает Венецию. На некоторых из них глубина воды составляет около полуметра. Эти кадры сегодня утром быстро разлетелись по сети. На видео видно, что улицы города за несколько часов сильного дождя превратились в полноводные реки. Машины глохнут в потоке воды, водители, чтобы не мочить одежду, когда вытаскивают их, раздеваются прямо до нижнего белья. И “Газель” села. Все стоят, только фуры едут навстречу. Больше всего воды накопилось по улицам Биологической, Грековской, Гольдберговской и Харьковской. Поэтому некоторые отчаянные, взвешивая все риски, сегодня оставив машины в гараже, передвигались по улицам, как, например, этот мужчина - на надувной лодке.

Богдан

Воды было много. Она вот, где мужчина стоит, аж сюда, по ноги. Тяжело здесь каждый раз, когда такой дождь. Никто не выезжает, машины не проезжают. Глохнут прямо здесь, в луже.

Очень много было воды. Здесь были большие лужи, даже повымывало цветочки

Виктория пытается обойти затопленный перекресток по улице Харьковской. Рассказывает, что мощный дождь начался где-то в пять часов утра. Поэтому вода доходила до домов.

Виктория, местная жительница

Вот видите - до забора доходило. Было очень много воды. Лилось с Одесской. Сюда заливалось. Люди, слава богу, по этому ходят, а машины плавают. По Харьковской, еще по Достоевского, там есть самое низкое место

Затапливает, как сегодня, улицу Харьковскую, говорит Александр, после каждого дождя. Ведь ливневая канализация здесь забита, а брусчатка разбита. Поэтому после ливней местные жители без резиновых сапог - никуда.

Александр, местный житель

Потоп, по колено воды. Дорога идет к садику, мы уже собирали подписи всей улицей. Много лет никто не реагирует. Асфальта нет, дорога идет к садику. Ни пройти, ни проехать невозможно. Только в сапогах, наверно, воды по колено или на тракторе. Пешком вообще невозможно, просто ни тротуаров нет, ни дорог, а машину ремонтировать приходится, конечно

По прогнозам синоптиков, такие препятствия на улицах города пока останутся. Ведь дождливую погоду с ливнями прогнозируют еще минимум на неделю.