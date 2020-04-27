Автопробег для Кернеса. Харьковские предприниматели призвали местную власть снизить налоговую нагрузку

Возмущенные заявлением Геннадия Кернеса на предыдущей сессии горсовета, когда он заверил, что будто бы вопрос ставок местных налогов - это компетенция центральных органов власти, в то время, как размер ставок единого налога для 1 и 2 группы предпринимателей определяется именно на местном уровне - предприниматели города более чем сотней автомобилей устроили автопробег, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Ведь существование бизнеса, который люди создавали годами, эпидемия и вынужденный карантин поставили под угрозу.

И горсовет в такое трудное время, по словам Ирины Денисовой, должен и может поддержать предпринимателей

Ирина Денисова, представитель группы предпринимателей ТЦ «Барабашово» «STOP- дорога»

Который может и должен снизить единую ставку налога до нуля. У него есть такое право. Мы обращаемся к чиновникам горсовета. Где вы? Кто вы? Они либо на стороне малого бизнеса и жителей города Харькова, либо на стороне мародеров, которые под шумок что-то делают не для блага харьковчан.

Автоколонна предпринимателей завернула и в гостиницу Националь, где якобы живет городской глава. Впрочем, передать письмо с просьбой рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки не удалось, поскольку работники отеля вход заблокировали.

Геннадию Адольфовичу Кернесу, он здесь постоялец, он здесь постоянно проживает, мы хотим ему вручить бумагу. Это бумага от харьковчан.

Впрочем, представители малого и среднего бизнеса Харьковщины все же зарегистрировали и передали письма в канцелярию Харьковского городского и областного советов.

Дмитрий Ищук, предприниматель

Письма направлены на поддержку малого бизнеса, который является наполнителем бюджета не только города Харькова и области. Сегодня наш автопробег видел весь Харьков. Сегодня город узнал, что требует малый бизнес. Мы против политики двойных стандартов - во время карантина большой бизнес работает, малый бизнес- умирает. Мы хотим спасти тех, кто наполняет бюджет.

Такое откровенное игнорирование реальных проблем малого и среднего бизнеса со стороны харьковских городских властей, по словам предпринимателей, является возмутительным. Потому как, например, в том же Днепре ставку единого налога для 1 группы снизили до 0, для второй - уменьшили в два раза, чем неплохо поддержали бизнес.