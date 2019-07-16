 

Без разрешений и документов - как разрушают Дворец новорожденных

16 июля 2019 г. 19:10
Автор: Андрей Несмиян
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Неизвестные пробивают дыры в крыше Дворца новорожденных - памятки архитектуры на Мироносицкой 11/6, чтобы завесить дом тканью. Однако, узнать, имеют ли они хоть какие-то разрешения от Департамента культуры, чтобы вести такие работы на столетнем доме не удается - сами строители говорить с журналистами не хотят, от вопросов бегут на крышу. Однако, ответ дают в Департаменте градостроительства и архитектуры.

До Департаменту не надходило звернень щодо погодження проектної документації та проведення робіт по пам’ятці архітектури місцевого значення по вул. Мироносицькій 11 в м. Харкові.

Поэтому есть вероятность, что неизвестные решили пойти в обход закона, волнуется активистка «SaveKharkiv» Елена Рофе-Бекетова. И виновными в этом, по ее мнению, могут быть не чиновники, а харьковские архитекторы.

Елена Рофе-Бекетова, активистка «SaveKharkiv»:

Тут ми стикаємось з тим випадком, з тією ситуацією, коли фахівці чи не знають, чи навмисно йдуть на поступки до замовника, розробляють документацію просто як для звичайного дому. І тоді це вже не реставрація, а ремонт - а це заборонено стосовно пам’ятки культурної спадщини.

Такое вполне возможно, - объясняет женщина - дом числится, есть в Реестре памяток культуры города Харькова, которые государство должно защищать. Но в другом списке - в Реестре памяток истории - его нет. А это, по мнению активистов «SaveKharkiv», оставляет широкий простор для манипуляций.

В облсовете на вопросы журналистов относительно дома отвечают: о ситуации им известно, сейчас разбираются, окончательно решить все планируют до конца недели. Именно тогда будет понятно, решится ли Департамент градостроительства и архитектуры Харьковской обладминистрации подавать в суд на застройщика, как того требует закон.

Видео: 

Без разрешений и документов - как разрушают Дворец новорожденных 16.07.2019

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