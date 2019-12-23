Безопасность детей во время поездки – вопрос первостепенной важности!

Служба такси "30-40" предоставила потребителям дополнительный сервис – возможность установки детского кресла для перевозки ребенка.

"Занимая ведущие позиции на рынке услуг такси Харькова, служба "30-40" обязана быть примером для других операторов рынка. И в первую очередь, в вопросах обеспечения безопасности самых юных пассажиров – детей. Рассматривая техническую сторону решения этого вопроса, компания изначально отказалась признавать в качестве надежных средств защиты детские ремни безопасности или, так называемые, "бустеры". На наш взгляд, обеспечить максимально высокую защиту ребенка способно только специализированное детское кресло", – сообщил учредитель службы такси «30-40» Руслан Сайфулин.

По его словам, служба остановила свой выбор на одном из самых известных мировых брендов – "Britax Römer". Компания существует около 80 лет и ее детские кресла используют крупнейшие мировые автопроизводители, в частности, BMW, Mercedec и Porsche. "В настоящее время служба закупила 150 кресел модели "Adventure". Эти кресла отвечают европейскому стандарту безопасности ECER44/04 и позволяют перевозить детей весом от с 15 до 36 килограмм и возрастом от 3 до 12 лет.

Для того чтобы воспользоваться услугой, потребителю достаточно при заказе автомобиля через мобильное приложение ETaximo либо оператора call-центра указать, что по адресу необходимо подать авто с детским креслом. Для удобства потребителей, компания также брендировала автомобили, которые будут предоставлять данный сервис, специальным символом "Britax Römer". Преимущественно, это будут автомобили класса "Стандарт".

Важно подчеркнуть, что реализацию данного сервиса компания рассматривает, прежде всего, как социальный проект. И поэтому стоимость услуги для потребителей, желающих перевезти ребенка, будет символическая. В настоящее время она составляет 20 гривен" – добавил Руслан Сайфулин.