Безопасность и комфорт во всех районах города: как решают "проблему окраин" в Харькове

5 миллионов гривен для детских садиков Харькова. Именно столько денег получат сразу 3 детских учреждения города для проведения капитального ремонта, в частности, это касается работ по энергосбережению. Субвенцию из госбюджета - 2018 направят благодаря народному депутату Украины Александра Фельдмана. Такую помощь при содействии Фельдмана, образовательные учреждения Харькова получают уже не впервые, в прошлом году было выделено 25 миллионов государственных средств на ремонты в спортивных залах школ, утепление детских садиков и другие работы. Не обошли вниманием и благоустройство парков в Новобаварском и Холодногорском районах.

Александр Фельдман, народный депутат Украины:

Вообще это моя мечта - город без окраин, то есть убрать из понимания как школьников, так и жителей города, что они живут на окраине. Убрать это понятие напрочь, как пережиток. Это парки во всем городе, восстановленные дороги, детские сады, больницы во всем городе, а не центральных только районах.

Благодаря субвенции ведутся работы по реконструкции сквера имени Сафарова, а также уже установлено освещение в парке "Юность", чтобы там было безопасно во время прогулок даже поздно вечером. Теперь в планах депутата - добиться выделения еще 5 миллионов для ремонта в детских садиках Харькова.