Благодаря чат-боту «Стопнаркотик» удалось заблокировать более 500 адресов наркомагазинов

Более 21 тысяч человек присоединились к чат-боту «Стопнаркотик» в социальной сети «Telegram». Как сообщили разработчики программы, более 5 тысяч из них регулярно принимают участие в блокировке наркоадресов. Всего с конца сентября 2019 года удалось заблокировать 532 адреса наркомагазинов, 13 из которых работали на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что в Харькове принята программа по противодействию распространению наркотиков «Чистый город», главная цель которой - информировать о вреде наркотиков и привлекать харьковчан к борьбе с этим явлением. Приобщиться к чат-боту «Стопнаркотик» в сети «Telegram» может любой желающий. Для этого необходимо зайти по адресу @stopdrugsbot, где дана инструкция, как выявлять адреса каналов по продаже наркотиков и блокировать их.