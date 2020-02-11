Более 1600 детей обследовали в Харьковском инклюзивном центре

В Харьковском инклюзивно-ресурсном центре в 2019 году обследовали 1654 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодежная политика и спорт) Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, инклюзивно-ресурсный центр был создан во второй половине 2018 года, и уже в 2019 году учреждение заработало на полную мощность.

В прошлом году там обследовали 410 детей школьного возраста и 1244 ребенка - дошкольного. Как отметила директор департамента, родителей маленьких детей беспокоили, в первую очередь, проблемы не физиологического, а психоэмоционального характера.

Ольга Деменко подчеркнула, что инклюзивно-ресурсный центр - это большое современное учреждение, где есть все необходимое для работы с детьми с особыми потребностями. Центр служит примером для других городов, опыт его работы перенимали гости из Запорожья, Полтавы, Херсона.

«Поскольку сейчас очень актуальный вопрос инклюзивного образования, то родители обследуют детей, чтобы специалисты могли определить, может ли ребенок посещать организованный коллектив. А сейчас существует много вариантов образования. Это может быть индивидуальное, дистанционное обучение, обучение в коллективе», - сообщила Ольга Деменко.

По ее словам, сейчас в 51 харьковской школе создано 118 инклюзивных классов, где учатся более 200 детей с особыми потребностями.