Более 60% домов готовы к отопительному сезону - мэрия

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, сегодня, 18 июля, вице-мэр Игорь Терехов провел очередное совещание по подготовке города к отопительному сезону 2019-2020 гг.

По информации Департамента коммунального хозяйства, на сегодня системы центрального отопления подготовлены к осенне-зимнему сезону в 63% жилого фонда города. В семи районах работы ведутся согласно графику, исключение по-прежнему составляют лишь Киевский и Шевченковский районы.

«Мы понимаем проблему, которая существует на теплосетях. В связи с этим было принято решение на ближайшей сессии городского совета выделить 20 миллионов гривен, которые будут направлены на закупку материалов для «Харьковских тепловых сетей». Это позволит нам подготовиться к более стабильному прохождению осенне-зимнего периода», - отметил Игорь Терехов.

Он также сообщил, что несмотря на то, что Мировой банк сократил объемы финансирования теплосетей по всей Украине, руководству города удалось добиться выделения кредитных средств на перекладку магистралей в Харькове. Так, сегодня заканчиваются все тендерные процедуры, и есть надежда, что уже к сентябрю будут закуплены трубы. Это даст нам возможность заменить магистрали и подготовить город, включая Киевский и Шевченковский районы, к зиме.

Также он дал поручение руководству коммунальных служб и профильных департаментов в течение двух недель устранить места разрытий по городу.

Согласно графику идет подготовка к зиме учреждений образования. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, в школах и детсадах до начала зимы планируется отремонтировать 164 кровли, 50% работ уже выполнено. В этом учебном году в городе будет открыто 10 новых групп в детских садах, в трех из них уже закончен ремонт. Завершена также реконструкция шести школьных стадионов, еще на 14-ти ведутся работы.

Продолжается ремонт внутриквартальных дорог. Уже выполнены работы по 82 адресам, на участках по 64-м - продолжаются.

Также идет подготовка к зимнему периоду снегоуборочной техники, коммунальщики закупают песок и соль.