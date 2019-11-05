Более 90% котельных работают

По данным пресс-службы ХОГА, в области работают более 90% котельных, к отоплению подключены 95,8% объектов соцсферы.

Об этом во время брифинга 5 ноября сообщил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк.

«Была проделана качественная работа по подготовке всех сетей в области к началу отопительного сезона. Согласно распоряжению главы ХОГА, проведены заседания областных штабов, где были рассмотрены планы и результаты работы всех предприятий региона», - сказал Сергей Магдисюк.

По его информации, из 798 котельных в Харьковской области и городе Харьков в работе - 729 (91,4%), из 7758 жилых домов, которые находятся на централизованном отоплении, 6748 домов подключены к теплу (87%), из 1698 объектов социальной сферы – с отоплением 1627 (95,8%), из которых 727 детских садов, 704 учебных заведения, 196 медицинских учреждений.

«Ситуация меняется каждый день. Работа по подключению объектов к теплоснабжению продолжается, - сказал Сергей Магдисюк. – В Харькове включены все котельные, жилой фонд подключен к теплу почти на 90%, осталось подключить 628 жилых домов, один садик, одну школу и четыре больницы».

Директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры также отметил, что тепловые электростанции полностью обеспечены углем. Что касается дорожного хозяйства, есть необходимые запасы посыпочных материалов, техника и пункты обогрева готовы к эксплуатации.