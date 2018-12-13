Больше 100 домов на поселке Жуковского - без тепла. В чем причина и когда батареи снова станут горячими?

Включают обогреватели и одеваются дома почти как на улице. Холодными батареи в нескольких десятках домов по улицам Академика Проскуры и Астрономической стали еще накануне, рассказывают горожане. Ночью в домах немного потеплело, утром - снова сырость и холод.

Денис, харьковчанин:

Конечно, неприятно, тем болем, у нас маленький ребенок, конечно, не очень хорошо. Конечно, укрываем, одеваем теплее, само собой, сами тоже утепляемся.

Яна, харьковчанин:

На ночь они вот выключили, я пришла в пол 10 с работы, они выключены были, почему, потому что постирала кроссовки на работу, и они не высохли, и периодически их отключают батареи. Постоянно.

Андрей, харьковчанин:

Холодно со вчерашнего дня, даже с позавчерашнего, холодные батареи. На ночь они включали, по-моему, было отопление. А с утра нет.

В некоторых многоэтажках в районе поселка Жуковского, где еще накануне жители замерзали в собственных домах, ситуация улучшилась, говорят харьковчане, но не существенно - отопление есть, но батареи едва теплые. Подчеркивают, что спасает температура на улице со знаком плюс или ночью с незначительным минусом. Жалуются, что разрытия возле жилых домов, детских садов и школ появилисьеще летом, но проблемы остаются до сих пор.

Елена, харьковчанка:

Вот произошла какая-то авария. вчера отопления, получается, не было целый день, к вечеру оно появилось, ну батареи теплые, но я бы не сказала, что уж прям так сильно тепло, если вот сейчас минус 10 будет, то понятное дело, что ... Там вот и где 5-этажки на Академика Проскуры, накопано, и на этом как бы все, просто хочется, чтобы как-то услышали нас.

На данный момент батареи холодные в 107 домах, отмечают тепловики. Причина - дефект трубопровода, которые коммунальщики обнаружили в 6 утра. Решить проблему обещают до конца дня.