Больше 100 кг «налички» и сомнительные фирмы. Почему декларации топ-чиновников Харькова вызывают вопросы у антикоррупционеров

Тот же самый дом, площадью в целых семь квадратных метров в Большой Даниловке, арендованные помещения в гостинице "Националь" и неизменная коллекция часов - декларация харьковского городского головы Геннадия Кернеса из года в год не терпит особых изменений, кроме одной графы – «Доходы». Несмотря на то, что мэр уже долгое время находится на службе у харьковчан, главный его доход - вовсе не зарплата. Хотя она со всеми надбавками составляет около 70 000 гривен.

Но наибольшая прибыль - даже по сравнению с процентами от вкладов в банках, - это дивиденды кампании "Финэкс-Капитал". И речь идет не о параллельном бизнес-проекте, а о фирме, которая уже много лет работает на бюджетных проектах, а именно: управляет активами фирм, которые выигрывают лакомые тендеры – такие как внедрение пресловутого электронного билета или строительство велодорожки в Лесопарке.

Все эти проекты, по оценке антикоррупционеров, имели признаки вымывания средств.

Как показывает декларация, понятно куда - в карман городского головы.

Интересно, что часть полученной прибыли Кернес переводит, судя по декларации, в ценные бумаги, другую же - хранит дома наличными, в копилке. Правда, эта копилка должна быть очень немаленькой. По декларации, у него 55000000 гривен дома. Даже если предположить, что все они в купюрах по 500 гривен – эти деньги будут весить больше центнера.

Кстати, именно от фирмы "Финэкс Капитал" получил доход в размере десяти миллионов и первый вице-мэр Александр Терехов. Ценные бумаги "Финэкс-Капитала" Терехов приобрел в 2017 году, о чем сообщил в прошлогодней декларации. 15000000 гривен из них ему якобы одолжила какая-то Лада Кримерман, с которой городские власти судились из-за долга перед водоканалом в 20000 гривен.

Теперь же Терехов указывает, что исправно возвращает миллионерше долг - почти 5000000 гривен за прошлый год.

Несмотря на свой побег за границу из-за подозрений в государственной измене, подал декларацию и Максим Мусеев. Правда он, по крайней мере, официально, никаких больших прибылей не декларирует. Он имеет те же самые 9 квартир, что и в прошлом году, коллекцию колокольчиков, 300000 от аренды имущества, 146000 гривен зарплаты за год - это меньше, чем в прошлом, - и еще 200 000 гривен в виде подарка от мамы. Скорее всего, в виде материальной помощи, ведь чиновник в последнее время зарплату не получает. Но успешно рекламирует свои страницы в соцсетях.

Успела подать новую декларацию и Татьяна Цыбульник, которая подозревается в том, что раньше не внесла в декларацию информацию о своих доходах. На этот раз председатель Новобаварского района так же отметила, что живет на одну зарплату и доход от бизнеса мужа, и задекларировала еще награды, полученные за заслуги перед местным самоуправлением.

А вот у главы коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" появился новый источник дохода - кроме зарплаты еще и пенсия. Правда, это все равно не соответствует новым счетам в банке и количеству наличности, которые декларирует коммунальщик, а это более 700 000 гривен. Правда, как его раньше это не смущало, так вряд ли смущает сейчас.

Хоть НАПК и приняло решение проверить декларацию Кернеса, а также еще 99 документов топ-чиновников, в агентстве отмечают: речь идет об автоматизированной выборке. Реально же наказать кого-то трудно, ведь после решения Конституционного суда чиновникам в Украине уже не нужно доказывать происхождение своих доходов.