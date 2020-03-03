Борьба с коронавирусом в Харькове: сколько денег выделят на спецсредства и медикаменты?

Тест-системы для выявления коронавируса должны поступить в Харьков после 10 марта.

Директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат отметил, сколько именно - пока неизвестно, все зависит от профильного министерства.

На данный момент в Харькове ни одного случая заболевания происхождения из Китая не зафиксировано.

Но, подчеркивают чиновники, учитывая первого больного COVID-19 в Черновцах, город и область должны быть готовы к борьбе с вирусом. Определены четыре медицинских учреждения, где будут размещать больных или изолировать людей с подозрением на инфекцию. Это больницы номер 28, 31,18 и роддом номер 2. Там есть изолированные палаты, каждая из которых может стать отдельным боксом.

Чиновники также посчитали, сколько денег нужно выделить для предупреждения распространения коронавируса.

Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

Костюми биозахисту, рукавички із довгими манжетами. Бахіли. Респіратори. Шапочка медична, медикаменти. На одну лікарню орієнтовна потреба десь 1,7 мільйона гривень на ті лікарні, які ми запланували для участі, якщо буде спалах інфекції, получається, 14,1 мійльони.

Департамент здравоохранения горсовета должен подготовить предложение о выделении средств, отметила заместитель городского головы по вопросам бюджета Татьяна Таукешева.

Между тем, профилактику начали в школах и детских садах. Родителям рекомендуют оставлять детей с высокой температурой или другими симптомами дома.

Кроме того, в детских садах проводятся утренние осмотры. После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям чиновники подчеркнули - выдадут также приказ о дополнительных мерах безопасности.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения

Нам хотелось бы в лице жителей территориальной громады иметь союзников в этом плане. То есть в школах необходимо провести работу с родителями. И четко объяснить, что если у ребенка появились признаки респираторного заболевания, то ни в коем случае не водить его в школу. Школьным медицинским работникам очень внимательно при посещении, обходить классы и смотреть, нет ли детей с признаками респираторных заболеваний.

Информация о профилактике коронавируса распространяется через телевидение с помощью социальной рекламы в метро и в аэропорту.

Всего, по состоянию на 2 марта, в мире зарегистрировано более 90 000 случаев заболевания коронавирусом. Умерло более 3 тысяч человек, выздоровели - около 40 тысяч.