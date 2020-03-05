Борьба за чистоту: как в харьковском метро проводят дезинфекцию вагонов

Вооружившись тряпками и спецраствором, уборщицы приступают к уборке вагона. Такая дезинфекция, говорят женщины, проводится 1-2 раза в сутки, в зависимости от графика мероприятия каждого поезда в депо.

Тщательно моют всегда, а сейчас - с повышенным уровнем заболеваемости инфекционными болезнями и, собственно, в условиях риска распространения коронавируса, концентрацию вот этого универсального средства «Дезекон» увеличили, чтобы наверняка уничтожить все микробы.

Юлия Еременко, мастер клининговой компании "СПО"

Который применяется везде - в больницах, в детсадиках обрабатываются игрушки, все поверхности, где человек может соприкасаться рукой, поручни, «сидюшки», даже реклама, вокруг двери обязательно, всё. И в пол немножко добавляют, чтобы весь вагон был дезенфицирован. Перемывать ничего не нужно: убивает все инфекции, коронавирус - не могу сказать. Ну, все, которые - туберкулез, разные гриппы — вот эти ОРВИ, для этого мы всегда пользовались этим составом.

Татьяна, мойщица-уборщица подвижного состава

Оно ж уже продезинфицировано, ну, как бы, так оно - дезинфекция хорошая. Зараза не должна прицепиться

Даже то, что вагоны буквально залеплены рекламой, не мешает плановой обработке - уверяют в клининговой компании.

Юлия Еременко, мастер клининговой компании "СПО"

Рекламу в основном протирают влажной салфеткой, только дезиконом, ей абсолютно ничего не делается, конечно, по рекламе не это... Вокруг моют всё, пластик, всё моется — это если генеральная уборка, то всё моется. На генеральную уборку, бывает, ещё снимают рекламу.

Чтобы обезопасить и себя, мойщицы работают в специальных масках и перчатках и, конечно же, в костюмах.

Оксана, мойщица-уборщица подвижного состава

В принципе, это, мы надеваем масочку, да, конечно. Потому что мы работаем целый день. 12 часов - оно, конечно, какая бы не была вредная химия - она есть химия… Запах - как так особенно, но я не скажу, что он так сильно ощущается, но по технологии он очень эффективный.

В общем каждый поезд при выходе из депо обрабатывает бригада из трех человек. На уборку у них уходит в среднем по 30 минут. Особое внимание уделяется местам, с которыми пассажиры контактируют больше всего - сиденья, поручни и стекло двери.