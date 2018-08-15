Ботулизм в Харькове: один из пострадавших скончался

15 августа 2018 г. 15:11
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В Харькове 15 августа скончался один из заболевших ботулизмом.

Об этом сообщили в Департаменте здоавоохранения ХОГА.

Как сообщается, один из заболевших – мужчина – несмотря на принятые меры в виде введения сыворотки, скончался сегодня днем.

Вторая пострадавшая – его жена – находится в тяжелом состоянии.

Женщине также введена сыворотка против ботулизма.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 августа в Харькове зарегистрировали два случая заболевания ботулизмом у членов одной семьи.

При выяснении обстоятельств отравления выяснилось, что заболевшие употребляли рыбу - леща.

В Харьковской области за текущий период 2018 - это уже третий и четвертый случай заболевания.

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