Букет из 51 розы: для каких случаев подходит?®

Розы считали королевским подарком тысячи лет назад. Лепестками роз покрывали полы пиршественных залов, ими осыпали победителей соревнований и украшали спальни. Древние цари спали на матрасах, набитых лепестками роз. Этот цветок вспоминали в литературных произведениях и легендах, изображали на картинах и в ювелирных украшениях.

Сегодня букет роз воспринимается как роскошный и всегда уместный подарок. Букетом из 51 розы можно порадовать сестру, коллегу, шефа, бизнес-партнера, маму, учителя, врача, артиста… Японцы полагают, что аромат 51 цветка настраивает человека на решительные действия и возвращает душевные силы. 51 роза символизирует уважение к творческой деятельности человека, поэтому их дарят не только любимым девушкам, но и учителям, наставникам и деловым партнерам.

51 роза: заказать в «Flowers Ukraine» в пару кликов

Букет из 51 розы можно заказать в компании «Flowers Ukraine». С нами стоит сотрудничать, и вот почему:

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51 роза в Киеве: оригинальные решения

Хотите удивить? Купите белую, желтую, оранжевую, кремовую, голубую розу… Отдаете предпочтение классике? Выбирайте один из самых популярных классических сортов.

1. Кустовая роза. Кустовые розы были выведены из шиповника. Они известны еще со времен Древней Греции. Селекция кустовых сортов продолжается до сих пор. Современные сорта имеют высоту до 3,5 метров. Букеты из десятков некрупных бутонов – это изысканный универсальный подарок, который уместен как на официальных событиях, так и на семейных праздниках!

Интересно! Самый крупный куст роз растет в Аризоне, США. Его крона раскинулась на 740 м².

2. Мемори Лэн. Если вам нужен действительно значимый подарок для важного случая, покупайте букет из цветов сорта Мемори Лэн. Стильные цветы нежно-розового цвета называют богемой растительного мира. Они загадочны и изящны, а светлый бархатный оттенок идеально подходит как для девочек и девушек, так и для зрелых женщин! Их дарят на день рождения, в знак благодарности или любви, а также на семейные праздники!

3. Красные розы. Красные розы кажутся классическим вариантом, но на самом деле они были выведены искусственно! Оригинальный подарок из таких цветов точно не забудется никогда. Красная роза – это романтический подарок, который говорит сам за себя. Он уместен и на свидании, и на празднике, и на свадьбе. Красные розы дарят в качестве признания чьих-то достижений. Разбавьте композицию цветами других оттенков: белыми, желтыми, оранжевыми или красными!

Розы – это символ уважения, признания, сожаления, дружбы и любви. Букет из 51 розы вызовет настоящий взрыв эмоций и даже слезы радости!