Был босой и без верхней одежды: на Алексеевке нашли двухлетнего ребенка

21 мая 2020 г. 11:33
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На Алексеевке накануне вечером, 20 мая, прохожие обнаружили маленького ребенка, который находился на улице один, без сопровождения взрослых.

Первыми об этом сообщили в пользователи соцсетей.

По их данным, ребенка нашли на проспекте Победы на Алексеевке.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, в Шевченковский отдел полиции Харькова обратилась неравнодушная женщина, которая и обнаружила ребенка.

«Ребенку около 2-х лет, он не разговаривает и, возможно, имеет проблемы со слухом, по словам медиков скорой медицинской помощи, был в одном памперсе и футболке, босой. Ребенка направили на обследование в больницу», - рассказали в полиции.

Правоохранители разыскали 31 летнюю мать ребенка и в отношении нее составили административный протокол по ст. 184 КУоАП Украины "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Информация о происшествии также направлена в Службу по делам детей с целью проведения проверки условий проживания и жизни ребенка, добавили в отделе ювенальной превенции.

 

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