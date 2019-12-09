Человек впервые погиб во время полета на реактивном ранце

Австралиец Кельман Ричес погиб во время полета на реактивном ранце, упав с высоты семи метров. Как сообщает N+1, по предварительным данным, ранец взорвался. Рядом с Ричесом в это время никого не было, поэтому больше никто не пострадал.

Инцидент произошел в Пуэрто-Рико во время подготовки к городскому фестивалю.

Как отмечается, на сегодняшний день это первый известный случай аварии на реактивном ранце со смертельным исходом.

Подробности случившегося пока не сообщаются: по неизвестным причинам реактивный ранец Ричеса взорвался, когда тот находился на высоте около семи метров.

После падения его отвезли в местную больницу, где он скончался от полученных травм.

Помимо самого Ричеса от выхода устройства из строя никто не пострадал.