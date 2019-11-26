Четыре недели плановых работ или типичная схема отмывания денег? Харьковскую канатную дорогу закрыли на ежегодное техобслуживание

Харьковская канатная дорога обслуживает людей уже 48 лет подряд. Почти полтора километра маршрута, на высоте от 8 до 26 метров, соединяют районы ул. Сумской и Павлового Поля. С 12 ноября канатку закрыли на плановое техническое обслуживание, рассказывает пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка им. Горького

Это осмотр всех движущихся элементов, это подтяжка каната, который, собственно, за год эксплуатации несколько растянулся, канат, и его нужно привести в норму. Это осмотр кабинок.

Кроме этого, по словам Андрея Кравченко, в плановый осмотр включено еще и обслуживание обводных станций. Такой комплекс работ необходимо проводить ежегодно во избежание аварий. И при этом, добавляет пресс-секретарь коммунального предприятия "Парк им. Горького", дополнительные закупки для подвесной дороги не делали.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка им. Горького

Для того, чтобы, если мы говорим о том, что там, не знаю, какие-то дополнительные механизмы закуплены или еще чего-то, то этого нет. Это техническое обслуживание того уже, что есть. То есть, для того чтобы подтянуть трос, не требуется дополнительных капиталовложений. Для этого нужно, чтобы люди, которые прошли специальное обучение, поднялись и это сделали.

Несмотря на это, харьковчане говорят: скорее всего, деньги из городской казны на канатную дорогу всё-таки пойдут. Потому что в Харькове уже традиционно плановый ремонт на каком-либо коммунальном предприятии стал синонимом отмывания денег.

Роман Зверев, харьковчанин

Ей, скажем так, пользуются харьковчане не сильно и часто. Только так, с области приезжают детей покатать. Ну а постоянные ремонты, скорее всего, отмывание денег.

С вопросом о выделении денег на техническое обслуживание канатной дороги АТН обратились в Харьковский городской совет. Но ответа так и не получили. Техническое обслуживание продлится 4 недели, дабы на Новогодние праздники харьковчане при благоприятных условиях погоды вновь смогли ей пользоваться.