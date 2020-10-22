Число заболевших COVID-19 в мире превысило 41 миллион человек

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 млн 171 тыс. 337 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро четверга (8:00 по Киеву) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 130 тыс. 606 человек против 1 млн 124 тыс. 27 на утро среды, излечились 28 млн 40 тыс. 56.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 336 тыс. 31 заражение коронавирусом и 222 тыс. 176 летальных исходов. Более 3,3 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 651 тыс. 107 заболевших COVID-19 при 115 тыс. 914 смертельных случаях и более 6,7 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 298 тыс. 772 случая заражения, умерли 155 тыс. 403, вылечены более 4,5 млн человек.