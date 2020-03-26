Covid-19: в Украине заработал круглосуточный оперативный штаб

В Украине начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусу в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сегодня утром состоялось развертывание штаба.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей.

В Минздраве отмечают, что на заседании были определены органы власти, которые будут приобщены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: кроме самого министерства это ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защиты работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Их в четверг утвердит главный санврач.

Ляшко провел селекторное совещание с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на котором обсуждались вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на нее. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного надзора и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили еще в одной области Украины. Положительный результат дал экспресс-тест у жителя Черниговской области, он госпитализирован.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев коронавируса (43 за сутки), пять человек умерли, один выздоровел.