"Дефицит персонала и средств индивидуальной защиты" Больница №25 возобновила прием больных коронавирусом

После небольшого перерыва 25-я городская больница вновь стала принимать пациентов. Ее определили как дополнительную в борьбе с ковид-19 на прошлой неделе, когда в опорных медучреждениях закончились свободные места. Сегодня, с самого утра сюда одна за другой снова подъезжают “скорые” с инфицированными коронавирусом. Но тех, кто готов спасать жизни этих людей, в медучреждении становится все меньше. На прошлой неделе с 25-й начали освобождаться медики. Заявления написали уже более 20 работников. Причин несколько - большая нагрузка, страх заразить себя и близких и нехватка средств защиты. Родственники больных переживают, что их близких из ковид-19 скоро вообще некому будет лечить.

Виктория

Какая зарплата у медиков, нужно отбегать за минимальную зарплату и средств защиты не хватает, я слышала, для медиков, а премии получают только те, которые приближенные

Перед входом в больницу родственники людей, у которых подозревают или уже подтвердили ковид-19 дежурят самого утра. Говорят, некоторых пациентов госпитализировали несколько дней назад, однако результатов тестов ждут до сих пор, также есть вопросы по обеспечению лекарствами.

Александр

Ее в день открыли, свезли всех людей, которые были по «скорой» сюда. И говорят, сегодня третий этаж, здесь была хирургия, вроде бы убрали больных, которые там были, и сегодня будут заполнять третий этаж

Главный врач медучреждения, ссылаясь на занятость, от комментариев по ситуации в больнице отказывается.

Вячеслав Вакуленко, главный врач городской больницы №25

Сейчас мне некогда, я сейчас иду смотреть больных. А не с вами беседовать, когда будет у меня возможность я с вами побеседую

А вот волонтеры говорят, ситуация схожа с той, что случилась в начале лета с "чернобыльской" больницей, когда туда начали доставлять первых ковид-пациентов. Медики там так же начали "болеть" и увольняться. Но помогать туда пошли врачи из областной инфекционки. Запрос на врачей для 25-й пока не поступал, говорит волонтер Наталья Попова.

Хотя в социальных сетях распространяются сообщения о поиске медсестер и санитарок с контактами отдела кадров. Наталья подчеркивает - медики ковидних бригад просят у нее и других волонтеров привозить средства индивидуальной защиты - респираторы, костюмы и халаты. И это при том, что в мэрии неоднократно заявляли о готовности к борьбе с коронавирусом.

Наталья Попова, волонтер

У них было полгода форы, реальный полгода, когда весь удар принимала одна больница, потом подключили диспансер радиационной защиты. Все помнят какие были бои, но это стоило того, что сейчас уже сотни спасенных жизней были в Харькове. Как справится город с учетом того, что это полностью автономное управление никто не знает

В горсовете ранее сообщили, что сейчас занимаются оформлением так называемого "ковидного пакета" для 25-й больницы. Пока определенное количество защиты для медиков, а также медпрепаратов завезли из других больниц. И уверяют, что сначала медики соглашались работать с коронавирусом, пока не попали в этот процесс. Теперь их уговаривают остаться и ищут дополнительный персонал. Вместе с тем, готовят для приема больных коронавирусом 18 городскую больницу, но там необходимо провести кислородные трассы.