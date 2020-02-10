ДЕФИЦИТ: СТОИТ ЛИ ЗАПАСАТЬСЯ РЕСПИРАТОРНЫМИ МАСКАМИ

Сергей – работает в столовой одной из Харьковских школ. Мужчина рассказывает: в целях безопасности всегда носит респитаторную медицинскую маску на работе.

Сергей Григорьев, харьковчанин:

Вы знаете, я работаю в общепите и на работе пользуюсь, потому что работаю с детьми. Поэтому обязательно пользуюсь.

В последнее время медицинские маски харьковчане буквально сметают с полок аптек. В общем, спрос повысился в 15 раз, – сообщили во время совещания Министерства здравоохранения с руководителями областных департаментов ведомства. Причина – в повышении заболеваемости гриппом и простудой в Украине – люди начали запасаться, чтобы избежать риска заболеваемости. Не абы-какую роль сыграли и слухи о коронавирусе.

Мария Ковтун, аптекарь:

Сегодня есть, но в течении недели их не было, потому что люди массово их разбирают. Каждый покупатель чуть ли не по упаковке сразу. Все боятся. В день приходят 4 больших упаковки, их разбирают за два дня.

А вот это одна из центральных и одновременно самых аптек города – ситуация там такая же. Однако продавцы уверяют, волноваться не стоит: хотя медицинские маски действительно довольно быстро разбирают – дефицита нет, ведь их всегда поставляют вовремя.

Наталя Пальниченко, аптекарь:

Маски есть, но разбирают большими количествами. – Сколько в день? – Ну, упаковок 5–6–10. Маски были всегда, по крайней мере, у нас в аптеке.

Однако некоторые горожане, уверяют: купить защитные маски – не так уж и легко.

Юлия Подгорная, харьковчанка:

Нет, не пользуюсь. – А не боитесь заболеть? – А их просто невозможно купить, их нет ни в одной аптеке. Поэтому, я хочу без маски и как видите, не боюсь. Я только что прилетела с отдыха, и мы буквально неделю назад оббежали весь Харьков, оббежали весь Киев. Масок просто нет, и мы решили, что, наверное, это просто не судьба.

В Харьковской области заболеваемость гриппом и простудой увеличилась на 30% за неделю. Однако, по данным Департамента здравоохранения области, – эпидпорог не превышен. Кроме масок – советуют специалисты – следует пропить витамины или сделать прививку. Такой подход поддерживают и некоторые из горожан.

Виктория, харьковчанка:

Пьем противовирусные, витамины, прививки делаем. – А в дію масок не вірите? – Надо же менять определенное количество времени, а столько масок не напасемся. – Не зручно, так? – Я вообще, считаю, что нужно бесплатно такие маски выдавать, особенно, при входе в метро.

Татьяна Самозванова, харьковчанка:

Мне кажется, что маска не поможет. – А що допоможе? – Ну, не знаю, укрепление иммунитета там, все, что угодно, но маска – мне кажется больше, если человек имеет уже какие–то простудные признаки, надевает эту маску, чтобы не заразить других.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в Украине гриппом и простудой болеет более 260 000 человек. Большинство – это дети. Лишь в трех областях эпидпорог не превышен – это Харьковская, Луганская и город Киев.