Дело Цибульник передадут в другой суд: прокуратура сомневается в объективности

По словам прокурора Евгения Шпака, который и подал ходатайство о передаче дела в апелляционный суд, это нужно для того, чтобы рассмотрение дела было действительно беспристрастным с точки зрения закона.

Евгений Шпак, прокурор:

До територіальної юрисдикції Жовтневий районний суд належить Новобаварському району, на території якого знаходиться адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради. Таким чином, Цибульник, обіймаючи керівну посаду в силу своїх службових обов’язків, може бути знайома та підтримувати стосунки зі співробітниками Жовтневого районного суду міста Харкова.

Защитник Цибульник Алексей Менив, несмотря на то, что именно отсутствие представителей обвиняемой стороны чаще всего было причиной переноса судебных слушаний, уверяет, стремится к рассмотрению дела, однако ходатайство прокурора не поддерживает.

Алексей Менив, адвокат Т. Цибульник:

Суд мав можливість самостійно, якщо вбачає якісь підстави звернутися до апеляційного суду. В той же час, прокурор знову ж таки протягом цих 4-х місяців не звернувся до відповідного апеляційного суду. Чому прокурор не звернувся до апеляційного суду - не зрозуміло. Ми зацікавлені, звичайно, в тому, щоб кримінальне провадження, щодо нас було розглянуто в найкоротший час.

Вернувшись после получасового перерыва с окончательным решением, судья Владимир Макаров зачитал решение.

Владимир Макаров, судья:

Клопотання прокурора Шпака задовольнити і звернутися із поданням до Харківського апеляційного суду для вирішення питання про визначення підсудності кримінального провадження внесеного до ЄРДР відносно Цибульник Тетяни Анатоліївни. Ухвала оскарженню не підлягає.

Согласна с решением судьи Макарова и сама Татьяна Цибульник. Впервые за долгое время она общалась с журналистами, чего не делала ни разу на предыдущих судебных слушаниях.

Татьяна Цибульник, подозреваемая:

Адміністрація району ніякого впливу на суд не має, вони нам не підпорядковані. Навіть більше скажу, що прокуратура знає, що я не спілкуюся ні з головою суду, ні з суддями. Все буде залежати від голови - від рішення апеляційного суду.

В дальнейшем в апелляционный суд будет направлено соответствующее постановление, и уже там будут решать судьбу рассмотрения дела руководителя Новобаварского района.