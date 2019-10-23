 

Дело экс-мэра Славянска Штепы суд назначил к рассмотрению

23 октября 2019 г. 11:55
Автор: Лариса Говина
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Коллегия судей Ордженикидзевского районного суда назначила дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы к рассмотрению, поскольку обвинительный акт отвечает всем необходимым требованиям.

Сама Штепа на судебное заседание не явилась, поскольку находится на похоронах.

Также отсутствовали два её адвоката.

Следующее заседание назначили на 21 ноября.

Напомним,  накануне, 22 октября, по поводу назначения дела к судебному разбирательству или возврата обвинительного акта коллегия судей по делу удалилась в совещательную комнату до 11:30 23 октября. 

 

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