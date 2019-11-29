Дело о катастрофе МН17: стала известна дата начала суда в Гааге

Первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 года.

Об этом сообщает NL Times. Отмечается, что здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – теперь часть слушаний будет проходить на английском.

Зал суда будет вмещать полтысячи журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году – с 1 февраля по 26 марта.

Пострадавшим будет предоставлена возможность выступить в одном из зал суда. Однако непонятно, будет ли кто-то из обвиняемых присутствовать на заседаниях. Руководить делом трое судей Окружного суда Гааги.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское.

Этот район на тот момент находился под контролем боевиков. Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.