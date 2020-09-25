Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск

Харьковский апелляционный суд в пятницу объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова и остановил производство по делу на время их розыска.

"На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не сообщили об изменении их местонахождение, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство по делу на время розыска", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" представитель потерпевших адвокат Олег Головков.

Он отметил также, что согласно решению суда первой инстанции, обвиняемые обязаны были сообщить суду, прокуратуре и СБУ об изменении своего местонахождения.

Как сообщалось, 28 декабря 2019 Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению. Суд изменил меру пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство и освободил их.

29 декабря 2019 все трое осужденных были переданы на территорию ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года адвокаты всех обвиняемых подали апелляционные жалобы.

Адвокаты Дворникова требуют в связи с неполнотой судебного рассмотрения отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Адвокаты Тетюцкого и Башлыкова требуют отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

Напомним, 22 февраля 2015 у Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в том числе один из координаторов местного евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое скончались в больнице, среди них был 15-летний школьник Даниил Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины задержали по подозрению в совершении данного теракта трех жителей области. Всем трем было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.